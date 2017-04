Bonsoir,Si je la trouve pour pas cher, j'aimerai récupérer cette version lors de mon voyage au Japon. Est ce que les voix et textes sont en anglais ? (surtout les textes et menu, les voix en jap, ça sera mieux)Je m'adresse donc à ceux qui sont sur place, ou à ceux qui ont fait de l'import ...Pourquoi cette version sachant que la jaquette est pas top ... par ce que j'ai déjà eux SFV sur PS4 en France mais je ne l'ai plus depuis plusieurs mois et sachant que j'aurai un stick arcade prochainement, ça me tente de le reprendre mais à un très bon prix ... Et puis cette version est exclusive au Japon donc ....Et seconde question (pour ceux qui sont sur place), on le trouve à combien en neuf et à quel endroit (la hot package) ? Pour de l'occasion, ça ne sera pas top je pense vu que les codes auront déjà été utilisés. Vous pensez que ça sera difficile de trouver cette version neuve ?Sinon, autant reprendre la version "standard" à 10e neuve en France, ça doit se trouver à ce prix là. Au japon, la version "standard" sera probablement plus cher qu'ici.