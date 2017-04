Voici une Information autour du jeu Mario Kart 8 Deluxe :Gameblog a testé le jeu et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont apprécié cette version Nintendo Switch, puisqu’elle obtient la note de 10/10. Gamekult lui attribue lui la note de 8/10 :Le jeu sortira le vendredi 28 avril 2017…Sources : http://www.gameblog.fr/tests/2737-mario-kart-8-deluxe-switch et https://www.gamekult.com/jeux/mario-kart-8-3050791651/test.html

