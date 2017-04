Les articles se suivent et se ressemblent comme on dit. Donc pour entrer dans le vif du sujet, après la liste et les tarifs des jeux PlayStation 3, je propose la liste et les prix de mes jeux PlayStation 2 à vendre, en proposant tout de même quelques titres en version US non sortis en Europe. Car oui, je ne compte pas me limiter aux jeux Pal et histoire de prévenir certaines personnes (ce n'est pas méchant, juste une constatation après mon dernier article), si vous pensez que certains jeux PlayStation 3 paraissaient chers, ce sera pire avec la PlayStation 2. Sans plus tarder, voici la liste des jeux en question.



Liste des jeux PlayStation 2 :





Dirge of Cerberus : Final Fantasy VII => 13€



Final Fantasy XII => 8€



Gradius V => 50€ (version allemande sous blister contenant les textes en FR)



Naruto Ultimate Ninja => 13€ (sous blister)



Naruto : Uzumaki Chronicles => 13€ (sous blister, mais ne contient pas la VO)



Odin Sphere => 40€ (sous blister)



Phantasy Star Universe => 7€



Radiata Stories => 40€ (il s'agit d'une version US)



Sega Superstars Tennis => 8€ (sous blister)



Star Ocean III : Till the End of Time => 25€



Suikoden III => 40€ (il s'agit d'une version US)



Suikoden IV => 40€



Suikoden Tactics => 50€ (il s'agit d'un spin-off en Tactical RPG se déroulant avant et après Suikoden IV)



Suikoden V => 25€



Tales of Legendia => 35€ (il s'agit d'une version US)



Valkyrie Profile 2 Silmeria => 13€



Wild Arms 3 => 25€



Wild Arms 4 => 45€ (il s'agit de la première version, celle qui souffre d'un bug sur certains modèles de PlayStation 2)



Wild Arms 5 => 30€ (sous blister et le seul épisode PlayStation 2 en VF)



Ys : The Ark of Napishtim => 25€ (cette version contient la VF)



Zone of the Enders : The 2nd Runner => 10€ (un jeu produit par Hideo Kojima)

Ces prochains jours, voire les prochaines semaines, je mettrais également les tarifs de mes jeux PlayStation 4, Game Cube et Wii, ainsi que ceux de quelques jeux imports que je vais probablement vendre. Comme dit précédemment, je débuterais les ventes début mai (c'est une certitude même), car j'ai une tonne de choses à faire en ce moment comme trier et jeter pas mal d'affaires, trouver un appartement, chercher et faire pas mal de papiers, aller à certains rendez-vous, etc. Pour les envois, tout se fera par lettre suivie et les paiements soit par chèque, soit via Paypal et j'enverrais le tout après réception du paiement.