Après le ras de marée Call of Duty 2 Black Ops 2 (jeu le plus demandé) de la semaine dernière, le programme de rétrocompatibilité reprend son rythme avec 5 nouveaux titres.



3D Ultra Minigolf

Golf : Tee it Up !

Gin Rummy

Contra

Roboblitz



Que du XBLA donc cette semaine.



Amusez-vous bien