NON CECI N'EST PAS UNE BLAGUE :



La Ligue de football professionnel a validé ce jeudi le choix d'un nouveau partenaire titre pour le Championnat de France. Il s'agira de l'enseigne «Conforama», détaillant de mobilier et d'électroménager. A compter de la saison 2017/2018, la Ligue 1 sera dénommée «Ligue 1 Conforama». Ce partenariat porte sur les trois prochaines saisons et durera jusqu'en 2020. C'est le troisième accord de naming en un an pour la LFP après la «Dominos Ligue 2» et la «Orange e-Ligue 1» (une compétition d'e-sport sur le jeu FIFA).