Momotaros

Salutations peuple de Gamekyo,voilà merci àd'avoir en premier donné l'info sur Gamekyo pour l'échange PS4 FAT 500 GO à Micromania pour la PS4 Slim,donc je me suis rendu sur place pour en bénéficier ...Bon je sors de la voiture,une pluie mélé à de la grele débarque,moi la PS4 dans le sac Cabas pour ne pas mouiller la console (compliqué de ne pas prendre 2-3 gouttes sur la console dans ce cas)J'arrive,je demande l'offre échange PS4 Slim,donc je sors la console,il me demande si j'ai la boite de base "Non,je ne l'ai pas eu,c'est Sony qui m'a renvoyé une PS4" "Il me sors une tete comme si j'etais le plus gros des cassos en lui disant gentillement sur le ton de l'humour "Par contre la console à quelques gouttes à cause de la pluie"Il me sors " Ouai c'est pas sérieux mec,tu me raméne une console,elle à pris la pluie (il y'avais 3 gouttes en tout et pour tout,présentant aucun risque pour la console !,t'aimerais bien acheté une console qui à pris la pluie juste avant !?) en aucun moment je ne lui avais parlé sur un ton mal placé ou que sais-je (vraiment pas vendeur ce jeune Hipster...) bref oui la console avais pas mal de poussière sur le coté des aérations de la console (c'est vrai sur ce coup j'ai prévu à la derniere minute de passé après le boulot pour l'échanger donc j'avais donné un coup rapidos mais pas sur les cotés.Bon,il test la console,calme son ton...il commence à etre un peu plus agréable,il va chercher la console (sans me demander si je voulais la Glacier White),je lui demande par contre possible de prendre la Blanche pour la PS4 Slim ? (il revient avec...)Et là il me gonfle avec ses questions,tu l'avais depuis quand la console ? depuis Aout,c'est Sony qui m'a renvoyé une console suite à la chute de ma premiere PS4 (en effet ma copine l'avais fait chuter en voulant faire le lit,on venait de s'installer et le meuble c'etait pas le must pour mettre une PS4 Horizontalement.Bref ensuite tu l'a acheté ou ta premiere PS4 ? Chez FNAC dans le ton (pas chez vous les arnaqueurs de mes deux) Bon voilà la console est garantie 1 an chez Sony (il me semble que dans la loi Française c'est 2 ans de Garantie,vous confirmez les gars !?,donc ça commence avec son speech "PLACEMENT DE GARANTIE",il réutilise tout ce que je lui ai donné comme info sur le fait que ma copine avais fait tombé ma console et qu'on avais payé 150 Euros pour la réparer et j'en passe..."Sony t'a pris 150 Euros,nous on te propose 4 ans de garantie à autant,blablabla tu n'a mis que 50 euros de ta poche aujourd'hui blabla (j'avais l'impression d'etre devant un mec de l'UNICEF qui récolté des dons en bénévolat,oui les mecs en tenues orange qui t'abordent dans la rue)"Non ça m'interesse pas" "T'es sur ? je serais toi je l'a prendrais,c'est toi qui voit t'a 14 jours pour changé d'avis,blabla bla ! Mais bordel qu'est qu'il n'arrive pas à comprendre dans le "Non ça m'interesse pas !?" je suis venu pour profiter de leur offre,pour me refaire deux manettes neufs et une PS4 Slim garantie 2 ans,j'ai pas envie de refoutre 1 centime dans ton buisness écoeurant et tes paroles blablateuse que tu place à tout les gens lambda qui boivent tes paroles pour se faire pigeonner !Bref,il me dit regarde tu l'a déja fait tomber,"Non mais ça n'arrivera pas deux fois,je t'assure" " comme tu veux...avec le regard d'un chien abattu (merde je l'ai pas carotté ce pigeon de client)Bref COUP DE GUEULE sur cette socièté,je ne fais pas de fixette sur Micromania mais merde Non,c'est non,c'est quoi le délire d'insister comme des vautours meme après la réponse "NON" !? c'est les seuls vendeurs que je vois insisté lourdement à ce point pour placé leur merde de garantie ou season pass ....c'est abusé.Bref,je suis assez content de repartir avec une PS4 Slim et deux manettes toutes belles (les miennes accusé un peu le coup)Merci Micromania mais s'il vous plait,changer un peu la mentalité de cette boite,parce qu'un jour vous allez finir par couler...vous avez du pot d'avoir encore les clients "famillialle" parce que les vrais,ceux qui font attention à leur argent,eux ils ne vous pardonnent pas votre fond de commerce...