Voici une Information autour du jeu God of War :Alors que Sony n’a pas annoncé de date de sortie, Santa Monica précise que le développement du jeu progresse bien. , Cory Barlog ajoute également que le jeu est de plus en plus beau à mesure que le temps passe. On devrait normalement en apprendre plus sur le jeu à l’E3 2017, avec peut-être à la fin du trailer une date de sortie précise…Source : http://segmentnext.com/2017/04/20/god-of-war-ps4-is-looking-better/