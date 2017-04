Test en ligne fermé

Préparez vos swing, le dernier de la series'apprête à débarquer sur PS4Everybody’s Golf conserve le système de swing en trois étapes, et s’enrichit également de nouvelles fonctions, comme une personnalisation des personnages plus poussée, des modes en ligne solides et d’autres activités amusantes, comme la pêche, la course en voiturette et la chasse aux trésors dans un environnement en monde ouvert.Vous pouvez d'ores et déjà pré-commander sur le PS Store aux prix de 39,99 €. Et en bonus ( Le parcours célébrant le 20e anniversaire, 1 costume de mascotte lapin, 2 chemises uniques, 1 voiturette premium,1 thème dynamique PS4)Pour les plus impatients, l'équipe va organiser un test en ligne fermé du 26 au 28 mai. Plus de détails prochainement.