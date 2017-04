Je vois tout le monde dire que Mario Kart 8 Deluxe sera le Mario Kart de la Switch sous prétexte que Nintendo a toujours dit qu'ils sortiraient un Mario Kart par console.



Mais MK8 Deluxe n'est pas un opus inédit, ce n'est qu'un portage avec un mode bataille inédit. Et ils l'ont ressorti exceptionnellement parce que la Wii U a bidé. Fin je ne sais pas mais perso, cela me paraît logique : la Wii U aurait cartonné et MK8 aussi, MK8 Deluxe ne serait jamais arrivé une fois la Switch sortie en fin 2017 ou 2018.



Il n'y a qu'à voir la campagne marketing, le jeu sort dans 8 jours et il n'y a pas beaucoup de promo pour le jeu, en tout cas moins que pour l'opus original sorti en 2014. Moi qui regarde beaucoup la télévision, je vois qu'il y avait bien plus de publicités TV pour l'opus Wii U à une semaine de sa sortie que pour la version Deluxe aujourd'hui à 8 jours de sa sortie, ce qui, selon moi, prouve bien que ce jeu ne sera pas le Mario Kart de la Switch. Et ce sera encore plus valable si la Switch se révèle être la seule et unique console de Nintendo sur toute la gen.



Pour moi, Mario Kart 9 arrivera, et il arrivera sur Switch. Mieux ! Parce que faire évoluer la série techniquement sera difficile (vu que l'écart de puissance Switch-Wii U n'est pas énorme), que faire augmenter le nombre de personnages n'est pas suffisant pour justifier un nouvel opus, et qu'il y a peu de chances qu'ils vendent un Mario Kart avec plus que 8 coupes et 32 circuits, je pense juste que Mario Kart 8 Deluxe était le dernier vrai "Mario" Kart à être sorti et que Mario Kart 9 sortira bien sous ce nom mais qu'il sera en réalité une sorte de "Nintendo" Kart déguisé en Mario Kart 9.



Il faut être aveugle pour ne pas constater que l'arrivée de Link et des personnages de la série Animal Crossing dans les DLC de Mario Kart 8 et que l'arrivée des Inkling de Splatoon dans MK8 Deluxe est annonciateur d'un Nintendo Kart qui devrait être là d'ici, je pense, 2019.