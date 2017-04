Mais malheureusement, fakeSi seulement Microsoft pouvais sortir cette manette mais les manettes spéciales ci-dessous, dévoilé il y a un an ou deux.Manette Darth Maul fake tout comme cette édition Jar Jar BinksLe jeu sortira le 14 novembre 2017

Like

Who likes this ?

posted the 04/20/2017 at 01:39 PM by leblogdeshacka