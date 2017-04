En attendant le Collector de Tekken 7 et son stick Arcade Hori PS4 (voir photo en bas de l'article) ^^ je viens de précommander Injustice 2 PS4 pour 42€45 sur Cdiscount, livraison gratuite et livré le jour de sa sortie le 18 Mai ou le lendemain au plus tard. (le jeu est à 52€45 mais ....[Nouveaux clients] 10€ de réduction dès 40€ d'achat sur votre première commande avec le code WELCOME10 @Donc il vous suffit de vous faire un nouveau compte. Même adresse, même méthode de paiement (paypal pour ma part), ça passe sans soucis, juste une nouvelle adresse mailAvec en bonus de précommande : incarner Darkseid, l'un des plus grands "vilains" de l'univers !Bon, par contre je vais probablement le recevoir le 19 Mai mais sachant que je pars pour le Japon le 21 Mai très tôt le matin, je n'aurai pas trop le temps de le tester ... Et la veille de mon départ, le 20 je n'aurai pas du tout le temps d'y jouer, donc au final je vais pouvoir le tester que le 19 Mai lorsque je vais le recevoir en fait, ensuite je rentre en France le 10 Juin. (Le Collector de Tekken 7 m'attendra gentiment à la maison le 2 Juin).Je voulais le prendre sur leboncoin à 35€ maximum neuf sous blister quelques jours après sa sortie, mais bon, comme je ne vais pas être en France et qu'au final, je pense que c'est un bon prix 42,45€ pour du Day One, j'ai donc décidé de le précommander !