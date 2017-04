Voici une Information autour de la Ps4 :Le site SegmentNext a listé les jeux qui seront présents lors de la Conférence E3 2017 de Sony. Les voici :Annoncé à l’e3 2016, le jeu Days Gone du Studio Sony Bend est resté silencieux pendant un an. Une date de sortie devrait être communiquée.Annoncé au dernier PlayStation Experience, on devrait en apprendre plus sur le jeu The Last of Us Part 2.Le jeu Death Stranding devrait être présent. On ne devrait pas en apprendre énormément, le jeu devant probablement sortir en 2019.Ninja Theory’s devrait normalement présenter un peu plus leur jeu Hellblade, avec peut-être enfin une date de sortie.Sony devrait mettre en avant l’un de ses plus gros jeux en préparation, Gran Turismo Sport.Enfin, God of War devrait être l’une des stars de cette E3 2017…Source : http://segmentnext.com/2017/04/19/confirmed-sonys-e3-2017-games-lineup-far/