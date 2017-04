Actu

L'ESA (Entertainment Software Association), vient de publier un rapport, concernant le marché américain, dans lequel on y découvre une information intéressante sur la bonne santé du dématérialisé.En effet, alors qu'en 2010 les ventes physique de jeux représentaient 69% des revenus, le rapport de force s'est renversé au fil des années jusqu'à arriver en 2016 à 74% de revenus issus du dématérialisé.Petite précision tout de même, le rapport ne prend pas en compte que les jeux complets dans le dématérialisé mais aussi les DLC, abonnements, micro transactions, etc...En revanche, il n'est pas précisé si le hardware (consoles + accessoires) et les figurines de type amiibos sont pris en comptes dans les ventes physique.Il n'en reste pas moins impressionnant de constater que cette évolution est franche et constante.