Mon blog a franchi un nouveau million supplémentaire, en environ 2 mois et demi.Je remercie tous d’abord ceux qui m’envoient par MP des liens pour me communiquer des informations. Je remercie aussi tous ceux qui cliquent régulière sur mon blog, avec ou sans un dictionnaire anglais-français dans la main. Je suis conscient que certains articles contiennent des erreurs, mais qui n’en fait pas. Au niveau du contenu, j’aime marier les informations diverses, comme les chiffres de ventes ou les rumeurs, à ceux plus personnels, comme mes achats ou mes avis par exemple. Je pense proposer un contenu varié, et privilégier l’information avant tout, bien au-delà d'un constructeur en particulier. Et je pense que vu comment l’année a commencé, ce qui nous attends cet été et en fin d’année, chacun devrait y trouver largement son bonheur. Par contre, si j’avais un reproche à formuler, c’est que certains ici ne devraient pas uniquement venir pour rabaisser, mais pour partager notre passion commune. Et ceux qui pensent connaître ta vie mieux que la leur. Que de temps perdu à répondre à des attaques ad hominem qui n’apportent rien au débat... Enfin bref, au lieu de perdre son temps à ça, je trouve que c’est beaucoup plus profitable à tous de parler du fond et de la forme.Enfin bref, merci encore à tous ceux qui me donnent la motivation de continuer. Pour rappel, je ferais plusieurs concours sur une semaine juste avant l’E3 2017. En espérant que l’événement soit chargé et que tout le monde y trouve son bonheur…Source : member15179.html