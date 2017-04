The Sexy Brutal de Tequila Works (Rime) et Cavalier Game Studio vient de sortir il y a quelques jours et les notes sont plutot trés bonnes. Il semblerait que se soit un jeu d'enquete mélange de Cluedo avec un zeste de Majoras Mask.A noter que le jeu sortira en version physique le 25 Avril uniquement sur PS4 chez Badlands, avec comme d'hab chez eux l'ost et manuel inclus.