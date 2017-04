Consumérisme jouisseur

Salut les fous !Je vends donc ceci:PS Vita collector white introuvable en France.Et magnifiqueC'est une première version avec le bel écran OLED de début de gen et la qualité d'assemblage solideJe l'ai très très très très très peu utilisé (genre moins de dix recharges complètes sur secteur)Film posé dès le premier jour donc écran neuf sans aucune rayure ni mico rayuresEtat nikel avec la boite et je vends aussi avec la housse en cuir véritable qui la protège parfaitement et qui s'ouvre pour pouvoir y jouer en gardant la housse protectrice.Vendue avec carte mémoire 8 GoTrois purs jeux avec (MGS possède la jaquette reversible)Et enfin je vends un PS TV avec firmware 3.60 Hen sans pad ni carteJ'ai déjà vendu plusieurs articles sur le blog dont une ps2 flashée, une xbox, des cartes 3DS etc..J'envoie tout à la réception du paiement (paypal ou chèque)