De prendre la PS4 Slim, après avoir longuement réfléchis j'ai profité de l'offre Micromania et la vous allez me dire "mais pourquoi pas la PRO?" il est vrai que je la voulait, mais après il y a plusieurs facteur, elle n'est pas en blanche (paradoxal se que je dis vus que ma console slim est en noir, mais collector), et j'avoue que la consommation électrique est une choses vraiment important pour moi, et franchement depuis que je vis seul à Paris c'est ouf comment il faut faire attention sur ça car les prix sont ouf, et vus que je joue pas mal à la PS4 j'ai préféré me prendre la slim pour le moment, et puis je n'est pas de TV 4K (et je m'en fou à vrai dire pour l'instant).PS4 Slim FFXV collector : vraiment une grosse grosse surprise au niveau de la taille, elle est minuscule