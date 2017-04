Je reviens vers vous avec un énième article concernant la vente de mes jeux. Je commence donc avec la liste et les tarifs de mes jeux PlayStation 3, car il s'agit de la console ou j'ai le plus de titres à vendre et surtout parce que mes jeux sont à portée de main. Donc sans plus attendre, voici la liste en question et les tarifs qui vont avec, le tout frais de port compris. Bonjour à tous et à toutes.Je reviens vers vous avec un énième article concernant la vente de mes jeux. Je commence donc avec la liste et les tarifs de mes jeux, car il s'agit de la console ou j'ai le plus de titres à vendre et surtout parce que mes jeux sont à portée de main. Donc sans plus attendre, voici la liste en question et les tarifs qui vont avec, le tout frais de port compris.

Liste de jeux PlayStation 3 :





3D Dot Game Heroes => 20€ (il s'agit d'une version US, mais c'est écrit en VF sur la boîte)



Ar no Surge => 20€



Ar Tonelico Qoga => 20€



Asura's Wrath =>13€



Atelier Rorona => 20€ (le seul volet à être en VF)



Atelier Rorona Plus => 15€



Atelier Totori => 20€



Atelier Meruru => 20€



Atelier Ayesha => 20€ (le seul volet à ne pas être en VO)



Atelier Escha & Logy => 20€



Atelier Shallie => 20€



Bayonetta Édition Collector => 20€



BlazBlue : Calamity Trigger => 13€ (exemple reblisterisé)



BlazBlue : Continuum Shift => 15€ (sous blister)



Bleach : Soul Resurrección => 18€



Castlevania : Lords of Shadow => 10€



Castlevania : Lords of Shadow => 20€ (sous blister)



Cross Edge => 15€ (version allemande contenant la VOSTA)



Dark Souls Édition Limitée => 35€



Devil May Cry - Collection HD => 13€



DmC : Devil May Cry => 8€



Disgaea 3 => 15€ (propose des textes en Français)



Disgaea 4 => 20€ (propose des textes en Français)



Dragon Ball Z : Burst Limit => 8€



Dragon Ball Z HD Collection => 25€



Dragon's Crown => 30€ (il s'agit de la version US)



Eternal Sonata => 22€ (sans le fourreau en carton)



Gran Turismo 6 => 13€



God of War Collection : Volume 1 => 13€



God of War Collection : Volume 2 => 13€



God of War 3 Collector => 13€ (fourreau en carton abimé)



Hatsune Miku : Project Diva F 2nd => 50€



JoJo's Bizarre Adventure : All Star-Battle => 18€



Kingdom Hearts HD - 1.5 ReMIX => 20€



Kingdom Hearts HD - 2.5 ReMIX => 20€



Last Rebellion => 13€



Lollipop Chainsaw => 13€



Marvel vs Capcom 3 => 40€ (sous blister)



Metal Gear Solid HD Collection => 20€ (Version US qui contient le Français)



Metal Gear Solid 4 => 13€



Metal Gear Solid : Ground Zeroes => 13€



Motorstorm Apocalypse => 13€



Naruto : Ultimate Ninja Storm Édition Steelbolk => 13€



Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 2 => 8€



Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 3 => 13€



Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm Revolution => 20€



Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm Collection => 20€



Natural Doctrine => 20€



NieR Gestalt => 35€ (il ne s'agit pas d'une réedition et la notice est un peu froissée)



Odin Sphere : Leifthrasir => 30€



Resident Evil 5 : Gold Édition => 13€



Resident Evil 6 => 13€ (sous blister)



Resident Evil : Revelations => 18€



Resident Evil : Operation Raccoon City => 13€



Resonance of Fate => 20€



Saint Seiya : Soldier's Soul => 13€



Sega Mega Drive Ultimate Collection => 21€ (import UK)



Sega Rally => 13€



Shadow of the Damned => 13€



Silent Hill HD Collection => 23€



Sonic & Sega All-Stars Racing => 13€



Sonic All-Stars Racing Transformed => 18€ (Code DLC Out Run utilisé)



Sonic Generations => 13€



Sonic Unleashed => 13€



Star Ocean IV : The Last Hope International => 20€



Steins;Gate => 13€



Street Fighter IV => 13€



The Witch and the Hundred Knight => 13€



Tekken Hybrid => 18€



Tekken Tag Tournament 2 => 13€



The Last of US : Game of the Year Édition => 23€ (code DLC non utilisé)



Time and Eternity => 25€ (version Pal FR)



Under Defeat HD Deluxe Édition => 18€



Valkyria Chronicles => 20€



Vanquish => 8€ (avec fourreau en carton)



Virtua Fighter 5 => 8€



Virtua Tennis 4 => 8€



Yakuza 3 => 17€ (avec le disque bonus)



Yakuza 4 => 13€



Yakuza Dead Souls => 13€



Zone of the Enders HD Collection => 13€

Ces prochains jours, voire les prochaines semaines, je mettrais également les tarifs de mes jeux PlayStation 2, PlayStation 4, Game Cube et Wii, ainsi que ceux de quelques jeux imports que je vais probablement vendre. Comme dit précédemment, je débuterais les ventes début mai, car j'ai une tonne de choses à faire en ce moment comme trier et jeter pas mal d'affaires, trouver un appartement, chercher et faire pas mal de papiers, aller à certains rendez-vous, etc. Pour les envois, tout se fera par lettre suivie et les paiements soit par chèque, soit via Paypal et j'enverrais le tout après réception du paiement.