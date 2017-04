Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy XII : The Zodiac Age :Square-Enix tiendra un premier live le 26 avril prochain, à 13 heures chez nous. Le producteur, Hiroaki Kato, ainsi que les doubleurs de Vaan et Penelo, seront présents. Square-Enix en profitera pour dévoiler de nouveaux ajouts présents dans cette version, qui sortira en Europe le 11 juillet prochain…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1361809

Who likes this ?

posted the 04/19/2017 at 04:22 PM by link49