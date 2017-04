Ils ont interrompu sa partie de JV, ils n'auraient jamais du

Un Gameplay classique mais qui cache quelques trouvailles très bien pensés

Salut à tousJ'ai fini hier un jeu qui m'a beaucoup surpris et que j'imaginais ni aussi bien foutu, ni aussi addictif. Il s'agit d'un Run n'Gun dispo sur Steam pour PC , Mac et Linux pour une dizaine d'euros et qui est bizarrement vraiment confidentiel, je ne crois pas avoir déjà vu un article en parlant sur ce site alors que la plupart des menbres foutent en avant un paquet de jeux méritant et méconnus. On a notamment des groupes sur The Legend of Heroes, des articles réguliers sur des jeux indés qui déchire le slip et d'autres chinoiseries qui ont grand intérêt pour certains groupes de joueurs. Donc commençons si vous le voulez bienMESDAMES, MESSIEURS , BLEED 2Bleed 2 est, comme précisé plus haut, un Run n'Gun, qui est un style de JV aussi ancien que le JV lui-même et a étét notamment popularisé par des jeux commeou bien encore la saga desou on avance en défouraillant de l'ennemi a grands coups de flingue, concept simple s'il en est mais diablement efficace et addictif. Nul Besoin de scénar' dans ce type de jeux en règle générale, juste un bon univers suffit mais aussi et surtout un gameplay qui est aussi serré que le corset de ta meuf et bien calibré. Ce sont souvent des jeux qui sont ultra-durs, enfin cela va selon la sensibilité de chacun, mais j'ai jamais réussi à finir un Metal Slug sans les continus infinis activés perso.Bleed 2 à donc comme pitch, une invasion extra-terrestre. Le jeu commence alors que notre héroïne aux cheveux violets est pépère en train de faire une partie de jeux video sur sa console quand les bonhommes attaquent sa planète et ils ne s'en doutent pas mais ils très vite le regretter. Choppant ses deux flingues et son katana, nous voici parti avec notre héroïne à exterminer des ennemis qui se succèdent par vagues. Pitch classique dans le JV et qui tient sur un ticket de métro mais là n'est pas la force de Bleed 2 car c'est du point de vue de son gameplay que le titre se démarque entre autres de la masse de Run n'Gun dispo sur le marchéLe jeu se joue principalement avec les deux sticks et le doublé de gachettes, car désolé mais je joue à la manette à un jeu pareil, même sur PC. Le stick de gauche sert à se déplacer et celui de droite contrôle la visée/Tir et le katana également. Du classique quoi, à la différence de deux features principales qui sont au coeur du jeu.Notre heroïne peut en effet ralentir le temps en pleine partie d'une simple pression sur la gâchette gauche et son katana lui permet de renvoyer les projectiles ennemis en plein dans leur gueule mais seulement les projectiles de la couleur violette. Ces deux mécaniques n'ont l'air de rien mais vont vite s'avérer indispensable à maitriser pour progresser sereinement dans l'aventure, en vous permettant de ne pas être une seule fois touché lors des affrontements, car vous êtes noté dans ce jeu. Le système de notation est en réalité une barre qui se remplit peu à peu au fur et à mesure que vous butez des ennemis mais qui régresse à chaque fois que vous êtes touché. Et vous serez souvent touchés dans ce jeu car si les ennemis de base sont simples à buter les nombreux boss qui parsèment l'aventure ne le sont clairement pas, certains rempliront l'écran de projectiles, faisant passer les phases pour un Maniac Shooter (Shoot'em up normal mais avec des ennemis qui constèllent littéralement l'écran de projectiles)Bref le gameplay et le pitch c'est fait, mais qu'en est-il du reste?Eh ben comme vous avez du le remarquer déjà, le jeu est enrobé dans un bel assemblage de Pixel 2D qui n'aurait pas dépareillé sur une console 16 ou 32 bits. On est fan ou pas, perso c'est mon cas, je suis fan de ce jeu niveau graphs, c'est beau c'est fuide et ça possède un style rétro assumé; à chacun de juger mais les graphs étant une des choses les moins importantes pour moi dans les JV, je m'en fous.Mais le meilleur dans ce jeu reste la musique, juste hallucinante et tellement approprié pour un jeu de ce style. C'est punchy, c'est Rock, ça te donne juste envie de chopper des flingues et de tout niquer, justement ce que le jeu propose. Mais encore une fois chacun est juge et hormis rares exception les Run n'Gun n'ont jamais brillé par la qualité de leurs musiques, mais celui-là fait clairement exception pour moi. Je ne suis pas un spécialiste du genre mais faut reconnaitre que ça a de la gueule et quoi de mieux pour le prouver que mon morceau préféré de cet OST, qui à, de plus, été composé par un seul bonhomme, Jukio Kallio (paye ton pseudo)Du lourd, rien d'autre à rajouter et qui correspond parfaitement au gameplay déconseillé aux épileptiques du jeu.La durée de vie est par contre un peu courte en mode Story on en aurait aimé plus mais que voulez-vous c'est un jeu qui coûte 10 euros. Mais le jeu propose pas moins de quatre modes de difficulté et dans les Run n'Gun c'est assez rare, enfin du moins dans les classiques de ce style auquel j'ai eu la chance de jouer. A cela se rajoute un mode Arcade qui permet de se frotter au mode solo mais avec une seule vie mais aussi également un mode challenge, des perso à débloquer qui change un minimum le gameplay et aussi la possibilité de jouer en Co-op même si je n'ai pas eu la chance de faire le jeu comme çaBREF POUR RESUMER:+ Des graphs sympas+ Un système de jeu qui rend le jeu frénétique et lui donne son identité propre+ Une OST dantesque+ Des Boss en pagaille, il y en a pas loin de 25 je crois+ Le prix+ La durée de vie si on se penche sur tout ce que le jeu peut offrir- Ben la durée de vie si on se contente que du mode Solo qui dure 3 heures à tout péter- Je vois pasP'tit trailer pour finir et que vous voyez le jeu en action au passage