Bonjour à tous,Cela fait très longtemps que je n'ai plus posté sur le site . Mais je me devais de partager ce projet kickstarter.Pour celles ou ceux qui sont intéressés par l'apprentissage du japonais et notamment des KANJI je vous conseille fortement ce projet . L'année dernière ils ont déjà réussi à financer les KANJI du niveau JLPT5 . Pour continuer les niveaux suivants ils ont besoin de soutien à chaque fois. Je trouve que c'est un très bon investissement pour tous les japonisants. Nous avons très peu de matériel de bonne qualité et en français pour apprendre les kanji et se préparer à l'examen du JLPT . Et je dois avouer que ,même pour une petite révision, ce petit jeu de cartes est très utile .J'ai moi même participé au financement.Je vous laisse le lien ci dessous pour plus d'informationsMerci à tous d'avance