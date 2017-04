J'ai quelques interrogations sur forza horizon 3 : Quel est le niveau max d'amélioration de chaque sites ? Combien y a t-il de sites au total ? Pk certaines courses sont elle uniquement dispo en exibition et d'autres en championnat ? Toutes les courses exibition disposent elles d'un championnat ? Debloque t on a un moment du jeu le voyage instantané vers les courses (actuellement ce n'est dispo que vers chaques site horizon) ?

Like

Who likes this ?

posted the 04/19/2017 at 02:16 PM by gamer20