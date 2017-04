Récemment, nos amis de chez Activision ont partagé une longue séquence de gameplay de Crash Bandicoot N.Sane Trilogy. Forcément, un fan s'est empressé de comparer ce petit moment avec le niveau tiré de la version PS1 du tout premier Crash Bandicoot. Comme nous pouvons le voir, les plateformes sont au même endroit, les ennemis également. Ce n'est pas une surprise, ce prochain ouvrage vidéoludique sera un copier-coller des anciens opus, mais avec un rendu en HD. Cependant, les développeurs ont apporté quelques corrections. Par exemple, et comme nous le disions dans notre précédent article, la caméra est plus éloignée, le jeu devient plus agréable pour le coup. L’équipe promet d'autres petits ajouts… Crash Bandicoot N.Sane Trilogy est fixé au 30 juin 2017.

posted the 04/19/2017 at 11:46 AM by gat