Voici une Information autour du Studio Remedy Entertainment :Il y a peu, on a appris que le prochain jeu du Studio Remedy sera un titre multiplateforme puisque Remedy Entertainment adapte son moteur Northlight à la Ps4 avec leur prochain titre, P7. Peu de temps après, les fans ont commencé à spéculer que sur le fait que P7 pourrait être le jeu Alan Wake 2. Cependant, Remedy Entertainment a précisé que le prochain P7 n'est pas Alan Wake 2. En effet, Remedy Entertainment a déclaré que, bien qu'ils aimeraient partager des détails sur Alan Wake 2 un jour si possible, ils se focalisent pour l'instant sur Crossfire 2 et P7...Source : http://segmentnext.com/2017/04/18/remedy-entertainment-alan-wake/

posted the 04/19/2017 at 10:43 AM by link49