Beaucoup de remaster oui, mais aussi pas mal de nouveauté, et je trouve que la PS4 à vraiment été bien conçu, et je pense vraiment que ça va être certainement l'une de mes consoles préféré à côté de la Dreamcast et la 360.- Persona 5- NieR Automata- Infamous- Last of US- God of War- GT- Killzone- DriveClub- Bloodborne- Uncharted 4 (trilogie)- Until Dawn- Heavy Rain- Tearaway- Ratchet- Horizon- Last Guardian- Tales of- Gravity Rush- Yakuza- NioH- Kingdom Hearts- Bound- World of Final Fantasy- FFXII- Odin Sphere- et pleins d'autres chinoiserie qui me fait kifferEt je compte même pas les jeux en ligne et multi, Overwatch / Rainbow / Skyforge / Dragon Age / Hitman / Resident Evil / I am setsuna / Dying Light / Bioshock remaster / Dishonored / Deus Ex / FFXV (malgré sont histoire incomplet) / Silence / Mad Max / Xenoverse / DOA / Destiny / The Witcher 3Bref vraiment une console qui m'aura surpris depuis que je l'ai (decembre 2014), et qui nous réserve encore plein d'autres surprise.