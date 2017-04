Bonjour à tous !Le numéro du V-Jump de ce mois nous gratifie d'une "petite" news.En effet, l'année prochaine, nous fêterons les 50 ans du Weekly Shonen Jump et quoi de mieux pour célébrer ce monument de la prépublication de manga qu'une série d'évènements mettant en valeur leur production. En plus des 20 000 (façons de parler) expositions prévues un peu partout au Japon, on apprend qu'un jeu iOS/Android est prévu pour 2017.Dragon Ball, Jojo, One Piece, en passant par Kenshin, Yuyu Hakusho, mais également les jeunes étoiles, Shokugei no Sôma et Izuku (My Hero Academia) et pleins d'autres seront de la partie.Après un premier crossover sorti dans les années 90 de mémoire, puis des très bons Jump Super/Ultimate Star (DS), et J-Star Victory VS (PS3/PSVita/PS4), voici donc le nouveau jeu estampillé Jump (en attendant peut être un jeu sur PS4/Switch). Il reprendra un peu le système des kômas de l'opus DS, en plus des collections de cartes de persos (comme tout bon Gatcha Game), et des mini-cinématiques seront de la partie (cf à gauche Izuku qui lance une attaque, avec le Koma correspondant à côté).Pas sûr exactement de comment ça s'agencera (jap trop complexe pour moi XD) mais étant devenu adepte de OP Treasure Cruise, je l'attend en dépit du fait que ce soit un jeu mobile XDEn attendant d'autres news