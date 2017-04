Salut, je souhaite changer de carte graphique pour l'instant j'ai un R9 290 TRI-X et je souhaite prendre peut-être une GTX 1060 6go cela est-il pertinent en sachant que le pc est maintenant dans un meuble et niveau température je pense que cela sera mieux? Merci les gars.

posted the 04/19/2017 at 07:43 AM by cleptomaniak