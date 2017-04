Voici une Information concernant le jeu Persona 5 :Le jeu Persona 5 est le deuxième jeu le mieux noté de cette année, ainsi que le jeu qui n’est pas une Version Remastered le mieux noté sur Ps4.C'est aussi l'un des J-RPG les mieux notés de tous les temps, et est largement considéré comme le meilleur jeu de la Saga Persona.Atlus en profite donc pour mettre en avant les notes reçues par le titre.Le jeu est disponible depuis le début du mois sur Ps3 et Ps4…Source : http://gamingbolt.com/persona-5-new-trailer-celebrates-the-accolades-it-has-gotten/

posted the 04/19/2017 at 06:42 AM by link49