Bonsoir à tous et à toutes.Comme expliqué dans mon précédent article, je dois prochainement déménager ou plutôt je suis forcé de déménager entre mai et juin et ce pour des raisons complètement incroyables. Mais un appartement ça coûte cher, de même que le rachat de meubles, surtout pour une personne n'ayant pas de boulot (et oui, c'est comme ça, on ne peut pas trouver de boulot partout et j'avoue que cette situation me tue à petit feu jour après jour, j'en ai même fait une dépression récemment).De ce fait, j'avais dit sur cet article que je comptais me séparer de pas mal de jeux, dont pas mal que je n'ai pas listé sur l'article en question. Le truc, c'est que je n'ai absolument aucune idée des tarifs. Je ne tiens pas à me faire voler, mais je ne veux pas non plus voler ceux qui m'en achèteront, car dans la vie, l'honnêteté est ma principale qualité.Donc plutôt que de fixer des tarifs soit trop bas, soit trop hauts, je propose à ceux qui voudront m'en racheter de faire leurs propositions et je vous dirais honnêtement si l'offre est sérieuse ou non. Merci à tous et à toutes de votre compréhension.