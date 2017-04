Bien le bonsoir mes compagnons !

Voilà on va faire un cadeau commun à un ami et on hésite entre lui prendre une ps4 avec horizon dawn ou la switch avec Zelda . De base on sait que Zelda va plus lui plaire même si Horizon D a l'air top mais la ps4 a un catalogue de fou furieux alors que la switch c'est la zone pour le moment . Du coup gros dilemne , on mise sur l'avenir de la switch ou la sûreté de la ps4 ( et son avenir aussi ) ?



Merci de votre aide !!