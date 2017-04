Voici des Informations autour du jeu Mario Kart 8 Deluxe :Un autre comparatif a été faite entre les deux versions. Il est possible de voir la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=ePpndQ2JY8Q Nintendo UK a listé les nouveautés de cet opus ici : https://www.youtube.com/watch?v=5ndGxdzNaRI Voici un résumé :- Nouveaux personnages : The Inkling Boy et Inkling Girl de la Saga Splatoon, et d’autres comme King Boo, Dry Bones et Bowser Jr.- Nouveaux stages : Huit nouvelles pistes pour le mode Battle, incluant des jeux tels que le Balloon Battle et Bob-omb Blast.- Nouveaux parcours : Un passage souterrain inspiré par Splatoon, tandis que le Battle Stadium offre un nouvel endroit pour affronter vos amis.- Nouveaux véhicules : Trois nouveaux véhicules, dont deux tirés de l’univers Splatoon.- Smart Steering : Une nouvelle fonction conçue pour aider les enfants et les membres de la famille qui ont du mal à rester sur la bonne voie. L'activation de la fonction Smart Steering pour les jeunes enfants les aidera à rester sur la piste même lorsqu'ils jouent en mode 200cc, ce qui rend le jeu plus accessible aux novices.- Nouvelle fonctionnalité : Possibilité de porter deux objets à la fois, ce qui vous aide à configurer des combos impressionnants pour abattre tous vos amis.- Changement dans le Hall du Mode Multi : Possibilité de changer entre deux courses en ligne de Personnage et de Kart.Pour rappel, le jeu Mario Kart 8 Deluxe sortira la semaine prochaine, vendredi pour être précis…Source : http://www.gonintendo.com/stories/278257-mario-kart-8-deluxe-wii-u-vs-switch-comparison et http://nintendotoday.com/whats-new-in-mario-kart-8-deluxe/