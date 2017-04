À Orlando, nous avons eu l'occasion d'en apprendre plus à son sujet et ce que l'on sait pour l'instant à de quoi exciter la curiosité des fans, pour ne pas dire plus. Le joueur incarnera ainsi Iden Versio, membre des Forces Spéciales de l'Empire. Cette nouvelle catégorie de troopers a été conçue pour les besoins du jeu, main dans la main avec Lucasfilm. Ces soldats aguerris et extrêmement polyvalents seront un très bon prétexte pour les développeurs de proposer une multitude de missions toutes très différentes. Si le jeu reposera sur une forte base FPS, DICE a fait savoir que les Forces Spéciales étaient utilisées dans des missions de sabotage ; de plus, dans une courte vidéo making-of, dévoilée uniquement à la presse, nous avons eu la possibilité de voir quelques animations conçues pour Iden. Il y en a une en particulier qui a attiré notre attention, puisqu'elle permet, semble-t-il, d'arriver derrière un ennemi et de le mettre KO d'un habile coup de matraque. On peut supposer que le jeu devrait proposer des phases d'infiltration, ou tout du moins des séquences à la troisième personne où finesse et discrétion seront de rigueur. Dans le même ordre d'idée, les Forces Spéciales étant aptes à piloter de nombreux véhicules, on peut s'attendre à participer à quelques batailles spatiales que l'on espère à la hauteur de celles figurant dans les différents films.

Mais ce qui nous intéresse le plus finalement, au delà des phases de jeu et des possibilités offertes par les différentes particularités des protagonistes, c'est l'angle choisi par les équipes de Motive. Car ce n'est pas DICE qui travaille sur ce morceau du jeu, mais bien le studio fondé par Jade Raymond (Assassin's Creed). À vrai dire, ce sont trois studios qui cohabitent sur le développement de Battlefront II. DICE bien entendu, notamment sur la partie multijoueur et technique, mais également Motive et Criterion. Pendant que ces derniers seront chargés de proposer des batailles spatiales dignes de ce nom, en s'occupant des vaisseaux du jeu, Motive a été choisi pour créer de toute pièce une aventure inédite, main dans la main avec Lucasfilm. C'est Mark Thompson, game director chez Motive et donc l'homme en charge de cette campagne, qui a donné la direction. Il n'est pas nécessaire de discuter longtemps avec lui pour comprendre qu'il est un grand fan de Star Wars ; de son propre aveu, il rêvait de pouvoir ajouter sa brique dans ce gigantesque édifice. À sa manière : si certains se passionnent pour les Jedis, lui raffole de l'Empire et des Stormtrooper. Il souhaitait présenter leur vision du conflit les opposant à la Rébellion, notamment après la destruction de la seconde Etoile de la Mort, et donc la mort de l'Empereur.

Car voilà, si les films dépeignent l'Empire comme un régime politique dictatorial et maléfique, il est aussi composé d'hommes et de femmes relativement normaux. Tous apprécient la paix, la sécurité et la stabilité qu'il leur offre ; forcément, à leurs yeux, les Rebelles sont des terroristes, des anarchistes, et à l'inverse, les Stormtroopers des figures héroïques. Bref les points de vue s'inversent et c'est bien cela que compte exploiter Thompson. « Nous avons une vraie expérience sur un autre type de jeu, plus narratif », nous explique-t-il quand on lui demande pourquoi Motive a été choisi à la place de DICE, pour cette campagne. Bâti en 2015, Motive planche actuellement sur un jeu d'action/aventure en monde ouvert à même de rivaliser avec les Grand Theft Auto V, Assassin's Creed et autre Batman Arkham de la concurrence ; une volonté clairement assumée par Electronic Arts, mais qui va demander pas mal de boulot. Motive avait donc de nombreuses choses à apprendre, et ce Battlefront II était une excellente façon de s'exercer tout en s'amusant.



« C'était une superbe opportunité d'apprendre comment EA et DICE travaillent, comment fonctionne le Frosbite Engine... Nous avons appris beaucoup de choses qui nous seront très utiles à l'avenir. » Mark Thompson, game director sur Star Wars Battlefront II.

Le studio a donc travaillé de près avec les différents studios d'Electronic Arts mais également avec Lucasfilm, à qui il a fallu présenter le pitch du jeu. Puisque chaque contenu estampillé Star Wars rejoint ensuite le canon, Lucasfilm doit valider chaque projet, et dans le cas présent, ils nous ont assuré avoir instantanément adoré. De son côté, Thompson explique qu'il a fallu travailler un moment avant d'être en mesure de présenter quelque chose qui serait validé à coup sûr :



Nous avons fait des recherches sur tout ce qui a été fait avant. Nous avons lu beaucoup de romans, de comics... Il fallait que l'on comprenne ce qui avait été accepté par le passé, pour être certain de taper dans le mille. Avant, il y avait les films et l'univers étendu, mais vous savez ce qui lui est arrivé... Mais il y a de nouvelles histoires à raconter, avant l'Eveil de la Force notamment, et ce grand trou noir nous laisse la possibilité de créer tellement de choses.

Rassurez-vous toutefois, la campagne ne tournera pas qu'autour d'Iden Versio ; chez Motive, on connait Star Wars sur le bout des doigts, et surtout les équipes ont compris comment fonctionnait la série. Il faut, de temps à autre, braquer la caméra sur le camp adversaire ; on n'imagine pas Le Retour du Jedi sans les dialogues entre l'Empereur et Vador, par exemple. Voilà pourquoi, par intermittence, il sera possible d'incarner Luke Skywalker. D'autres personnages sont au programme, mais bien entendu, les développeurs n'ont rien voulu nous dire. Mais ils ont réussi leur coup : on a hâte d'en savoir plus sur le titre. Il faudra être patient, puisque Star Wars Battlefront II sortira le 17 novembre prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC.