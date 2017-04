Je viens de finir mon 3ème jeu PS4 sur un trophée platine.Il s'agit de Horizon : Zero Dawn bien surDans l'ordre, mon avis sur ces 3 jeux.Il s'agit bien-sur de mon avis perso. Inutile de m'agresser si vous n'êtes pas du même avis.Alors que dire de ce énième Killzone, à part que c'est un FPS tout ce qu'il y a de plus basique qui ne propose rien de neuf et ne brille pas dans ses bases.Après avoir défoncer Halgane, les Vectans recueillent les Helgast et leur donnent une terre sur Vectan en espérant vivre en paix... séparé par un mur gigantesque.L'histoire est des plus classiques, les Helgasts reconstruisent une armée pour se venger des Vectans, et on doit les en empêcher.Pour ne pas spoiler.Les cut-scènes, ahhh! les cut-scenes...Ces derniers jours, ME:A s'est fait basher pour ses cut-scenes et ses expressions faciales mais Killzone : Shadow Fall n'a rien à lui envier.Certaines cut-scenes sont tout simplement ridicules, mal animée et manquent cruellement de panach.Graphiquement, c'est efficace. Les décors sont riches et variés et côté animations, RAS... sauf pendant les cut-scenes.Au niveau sonore, je ne me souviens pas d'un morceau en particulier qui m'aurait marqué.Pas de musique épique ou transcendant l'action.Les mécaniques... Super classique mais avec un feeling des armés pas terrible.La maniabilité est correcte mais on arrive pas à la nervosité d'un Halo, par exemple.Et finalement, les combats, même en difficulté élevée, restent mous.Le drone est quand même sympa même s'il tient plus du gadget.Pirater un ordi, attaquer les ennemis, etc...Avis final :Personnellement, je trouve ce Killzone en dessous des autres opus en terme d'intérêt.Je n'ai pas eu l'envie de refaire une partie ou d'aller chercher les trophés qui me manquaient tant l'histoire qui tient sur une ligne et la mollesse de l'action m'ont finalement laissés de marbre.Le jeu n'est pas mauvais, mais il ne possède rien qui le démarque d'un énième FPS quelconque./10)Bon, je m'attendais à un bon jeu. Ayant aimé les 4 précédant volets et il n'y avait pas de raison que U4 déroge à la règle.Mais commençons par le début.Notre ami Nate retrouve son frère qu'il croyait mort durant une aventure pour retrouver le plus grand trésors de pirates et ce dernier lui demande de finir ce qu'ils ont commencé 15ans plus tôt.Le scénario ne brille pas forcément mais est bien construit autour du passé de Nate et est renforcé par une mise en scène au top qui apporte une dimension cinématographique ainsi que par les dialogues entre les protagonistes durant la progression.On a même droit à des révélations et un petit twist.Les graphismes...La baffe. Ça claque.Les environnements sont superbes, riches et variés.Côté animation, c'est à l'image des graphismes. Riche et varié. J'ai été surpris par le nombres d'animations différentes. Du très gros taf.Les musiques, comme dans les précédents volets, on a des morceaux solides qui collent à l'aventure.De ce côté là, U4 ne déçoit pas non plus.Concernant le gameplay, on ne bouleverse pas les codes.Le gameplay reste identique avec toujours le même rythme que dans les précédents volets.10min d'exploration, 3min de fight vs 10 NPC, 10min d'exploration, 3min de fight vs 10 NPC, etc...Il est rare de trouver 1 (ou 2) NPC seul a dégommer lors de la phase d'exploration.Généralement, si on trouve un NPC à combattre, c'est qu'il y en a 10 à combattre.C'est bien dommage, car ça casserait la monotonie de l'exploration et on aurait l'impression de plus jouer que de s'extasier devant les décors.Un peu de lassitude vers la fin, tant les niveaux tirent en longueur. (premier run)Personnellement, j'ai eu l'impression que le jeu était un poil long, le rythme du jeu n'aidant pas.Avis final :Alors, très bon jeu. Si on a aimé les 3 premiers, ce 4 opus ne décevra pas.Je ne serais dire si c'est mon préféré. Mais sans le platiné, j'ai tout de même fait un deuxième run en easy pour récupérer les quelques trophés que je voulais débloquer et parce que l'aventure est prenante./10)Le jeu de l'année (gen) à en croire certains. Vrai ou faux... Jouez-y pour le savoir.Alors, le scénario est prévisible mais reste efficace dans l'ensemble. L'histoire n'est pas aussi développée que dans un The Witcher 3 mais il y a beaucoup de fichier textes à récupérer pour étoffer l'histoire et susciter l'intérêt pour connaitre le fond de l'histoire.Les quêtes annexes sont basiques. Ça va de la quête fedex à la chasse à l'homme tout en nous en apprenant un peu plus sur l'univers d'Horizon.Côté cut-scenes, apparemment la bête noir de Guerilla, c'est mou.Si les animations sont correctes, ça reste souvent mou. Après, un U4, on pardonne peut-être moins facilement. Bon, on atteint pas la mollesse et l’ennui des cut-scene de MGS4 mais c'est un point sur lequel Guerilla devrait travailler un peu plus. Beaucoup plus.L'open world d'Horizon... C'est beau!Là encore, c'est un cran en dessous de Uncharted 4 mais le résultat est là et ça fait plaisir.J'aurai aimé voir un plus grand soin du détails sur les textures de peau de certains NPC, mais c'est chipoter.Les animations sont bonnes dans l'ensemble. Certaines actions, lors des kill furtifs auraient pu être plus pêchus et plus courts. Le but étant d'être le plus silencieux et rapide possible.On a finalement, l'impression que les animations ont été ralentis et donne un sentiment de mollesse à l'action.L'ambiance sonore. Les musique d'ambiance sont sublimes.Ambiance mystique en retrait qui donne un charme particulier à l'exploration de cet univers de métal reconquit par la nature.Côté gameplay, on a un gameplay solide mais malheureusement imprécis.Il arrive de temps en temps, de voir sa flèche partir à côté de la cible alors qu'on est arrêté.Ou de voir sa flèche passer le corps d'un ennemis humain sans le toucher.Voir Aloy qui n'arrive pas à passer par dessus un bloc de pierre ou un tronc d'arbre au sol du premier coup, alors qu'elle peut clairement passer par dessus.La voir effectuer un plongeon alors qu'on voulait faire un simple saut au dessus de la rivière...Appuyer sur le R1 pour un kill furtif et la voir frapper normalement alors que le message d'action était visible. C'est des détails mais c'est quand dommage.On peut aussi regretter l'absence de lock et de pouvoir cacher le corps des humains.Les différentes armes sont pour la plus part bien pensées et apportent une profondeur aux combats, aborder l'abattage des ennemis de différentes manières.Côté FPS, RAS.Ça reste fluide, je n'ai que rarement noté une baisse de FPS.Avis final :Très bon jeu, belle aventure.On est loin de la richesse scénaristique/mythologique d'un Witcher 3, mais l'univers est cohérent et le gameplay est moins rigide et plus accessible./10)