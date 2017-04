Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Christian Svensson, qui publiera le jeu Rime sur Nintendo Switch au troisième trimestre 2017, s’est exprimé sur la console de Nintendo dans une interview parue sur le site Polygon. Selon lui, la WiiU n’a pas su touché le public de masse comme la Wii, ce qui devrait réaliser la Nintendo Switch. Il ajoute que Nintendo a su créé surement la meilleure portable à ce jour. Selon lui, le soutien des tiers est meilleur que sur WiiU car les outils de développement ont été largement améliorés. La raison du portage du jeu Rime sur Nintendo Switch se justifie par le fait que le Studio veut toucher le plus large public possible, et la Nintendo Switch s’y prête parfaitement. D’un point de vue technique, il y a aussi moins de travail. De plus, le moteur Unreal n’était pas présent sur 3DS et WiiU, et c’est un grand pas en avant…Source : http://wccftech.com/switch-best-portable-ever-wii-magic/