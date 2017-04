"Hello guys, we are aware that Lost Swords is not perfect, but keep in mind that this game is a spin off, some kind of way to introduce the licence to new users. Please stay patient, SoulCalibur series is not dead and we will be able to prove it soon. Thanks for your support. -H"

"Bonjour tout le monde, nous somme consciens que Lost Swords n'est pas parfait, mais soyez conscient que ce jeu est un spin off, un moyen d'introduire la licence à de nouveaux joueurs. Soyez patients s'il vous plait, la franchise Soul Calibur n'est pas morte et nous allons vous le prouvez bientôt. Merci pour votre support. -H"

Précédent Article:

Pourquoi Soul Calibur 6 est normalement en chantier.

Alors voilà, je suis retournée au passé, et j'ai farfouillé un peu par ci par la, mais j'ai quand trouvé quelque indices qui indiquent qu'un nouvel Opus Soul Calibur est en développement depuis 3 ans (au moins?)Ces 2 poste de twitter Facebook datent de 2014, apparemment Bandai Namco avait commencer à penser pour le futur de Soul Calibur depuis plus longtemps qu'on le pense:Fan:Soul Calibur:Fan 1:Fan 2:Soul Calibur:Fan:Bandai Namco Europe:Un message de la Team Soul vers 2015 au fans en colère impatient qui râlez sur l'annonce d'un opus mobile et d'un F2P dont la qualité n'était pas au top:Perso la voilà mon hypothèse, le jeu aurait peu être commencer à être développé depuis 2014, ou moins à être pensé, 3 ans c'est un peu énorme pour Soul Calibur (ou n'importe quel jeu de fight), mais apparemment il veulent peut etre vraiment faire un excellent soul digne des premiers, et ne surtout pas refaire les grossière erreurs qu'avec le 5, qui en passant avait surtout assez souffert d'un rush de dernière minutes (8 mois de développement).Après ce n'est pas forcément 3 ans de développement brute, sachant que l'on sait déjà que quelque membres clé de la team Soul était dispersé pour travailler sur d'autres projets dont Tekken 7 et Pokken.Petite précision aussi: La team Project Soul avait était frappé par un Tsunami qui avait frappé à l'époque et qui avait mis le jeu en stand by pendant plusieurs semaines, et Bandai Namco n'ayant pas voulu mettre plus de sous ainsi que retarder la sortie du jeu pour compenser le retard du au Tsunami, et maintenant que J'y pense c'est surement à SCV que Harada faisait allusion quand il justifier la raison du retard de Tekken 7.La serie Soul à sacrément besoin d'un Revival, pas forcément d'un Reboot mais à etre repensé et regagner le status qu'elle mérité, cette franchise à tout pour elle, un univers de malade, des persos au charismes fou, un système de combat super original et jouissif (bien qu'avec les opus post soul 2 ça avait connu des haut et des bas), une atmosphère digne de ce nom, ainsi que des Ost iconique, avec indéniablement un des compositeur des plus talentueux dans le monde du JV ou Aka Junichi Nakatsuru.En bref, je pense qu'il est assez possible que le jeu en est arrivé au stade ou il pourrait etre presenté, tout ce qui retient Bandai Namco de le faire est probablement est sans doute une seul chose, la sortie de Tekken 7 sur console, qui sera dispo dés ce 2 Juin, maintenant l'E3 va se déroulé juste 2 semaines après, peut être un premier tease ou annonce à cet E3 2017 qui sait, (il serait quand même temps je pense surtout que les fans ça fait déjà un moment qu'ils perdent impatience lol SCV étant sorti en Fevrier 2012), wait and see, croisons les doigts.