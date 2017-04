Voici des Informations concernant le jeu Dragon Quest XI :Square-Enix a mis à jour le site officiel, révélant des informations sur trois personnages. On commence par le Roi de Delcadar. Il manie très bien l’épée, en plus d’être sage. C’est un homme généreux, mais qui peut se montrer strict et austère.On passe au Grand Général, Greg. Il maitrise l’épée comme personne et a combattu des centaines de fois des monstres. A ce jour, il reste invaincu. Il est loyal et est prêt à risquer sa propre vie pour protéger celle de son Seigneur. Des Statues à sa gloire ont été érigées dans une ville.Et on termine avec le Stratège impitoyable, Homer. Il a obtenu de nombreux titre sur le champ de bataille, grâce à sa détermination. Il fera tout pour obtenir la victoire. Il peut également se servir de la Magie. Pour rappel, le jeu sortira sur Ps4 et 3DS le 29 juillet prochain au Japon. Quant à la version Nintendo Switch…Source : http://gematsu.com/2017/04/dragon-quest-xi-details-key-figures-delcadar