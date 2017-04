Shiness le J-RPG français aux influences tel que Tales of ou Solatorobo voit ses premiers tests sortir et ça fait mal avec un petit 70 Meta pour le moment sur un total de 6 notes (sans celle de jvcom).

posted the 04/18/2017 at 02:37 PM by guiguif