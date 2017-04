Victor Vran aura droit à une version boite sur PS4 le 26 Mai. Pour le moment la version boite est à 19€ (le prix va remonter je pense )Le jeu est un hack 'n' slash déjà sorti sur PS4 et One en démat.Pas de version boite pour la One comme d'habUn Hack’n’Slash survitaminé dans une ambiance démoniaque !Forgez la destinée de votre chasseur de démons à l’aide d’un vaste choix d’armes et d’équipements surpuissantsManipulez des pouvoirs démoniaques en combattant des hordes de monstres hideux et rusés !• Un jeu d’action-aventure dans la lignée de Diablo, Titanquest, Torchlight… Avec une jouabilité dynamique : esquives, sauts, wall-jumps… tout est possible !• Chassez les démons seul, en coopération (2 en local, 4 en ligne) ou affrontez d’autres joueurs dans le mode Arène en ligne.• Développement approfondi du personnage : Choisissez vos armes, vos objets, vos costumes, vos cartes de destinée et vos pouvoirs démoniaques, afin de créer votre tueur de monstres ultime.• Des objets générés aléatoirement, en plus de ceux conçus par le joueur ! Des possibilités infinies…• Une impressionnante variété de comportements de monstres… une jouabilité toujours renouvelée !N'oubliez pas, qu'en commandant en passant par les liens, je pourrais refaire des concours