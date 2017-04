79% (6 critiques) -Switch-78% (13 critiques) -Ps4-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gameblog8/10Lorsqu'un travail de préservation du patrimoine est fait avec tant d'application, on ne peut qu'applaudir. Derrière Wondery Boy : The Dragon's Trap, on sent des fans à la manoeuvre, des personnes qui savent ce qu'ils font... Et qui ont le talent suffisant pour s'approprier un classique, qui reste parfaitement jouable et plaisant, sans le dénaturer. Au contraire, le coup de bistouri est si épatant, qu'on ne peut que se dire que ce genre d'hommage donne envie d'en voir d'autres du même calibre.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gamekyo7/10Le rendu graphique ne fait pas à lui seul un grand jeu mais, quand même, ça aide un peu. Avec pourtant trois décennies derrière lui, il a suffit d'un coup de pinceau magique à Wonder Boy 3 (et de quelques ajustements) pour le transformer en un produit capable d'attirer celui qui y posera l'œil, et donner à chacun l'occasion de découvrir qu'on peut pratiquer le old-school sans avoir forcément besoin de gros pixels. Il faut juste savoir à quoi s'attendre car aussi beau soit-il, ce remake garde la même ossature qu'à l'époque, avec toutes les qualités et défauts qui vont avec. Les nostalgiques verseront tout de même une petite larme en imaginant un monde où chaque éditeur proposerait le même travail lorsqu'ils nous refourguent toutes leurs vieilleries.