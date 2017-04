La franchise de jeux de baston 2D de French Bread (Melty Blood) Under Night In-Birth Exe reviendra faire un tour sur les consoles Sony (apres un premier opus sorti uniquement sur PS3) le 20 Juillet prochain avec sa nouvelle iteration Under Night In-Birth Exe: Late[st] qui debarquera sur PS4, Vita et PS3 avec 3 nouveaux persos (Phonon, Mika Returna et Enkidu) et un nouveau mode de jeu.Seule la version PS4 sortira en physique au Japon.