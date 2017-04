Plus besoin, à priori, d'attendre deux jours, si ce n'est pour avoir peut-être des images et une possible vidéo :a vendu la mèche une fois de plus en dévoilant le possible jeu se cachant derrière lede. En tout cas, leconcorde et les informations données dansse rapprochent fortement de ce que lelaisse imaginer.Place à quelques infos traduites par un journalistesur- Le nom pourrait êtremais selon le journaliste, le katakana コードヴェイン pourrait donner autre chose.- Moteur :- L'univers : un futur proche en ruine.- On joue un Revenant ayant des super pouvoirs, il devra coopérer avec d'autres afin de découvrir la vérité derrière les événements ayant conduit le monde à la ruine et au désespoir.- Les Revenants ont leurs pouvoirs en échange de leurs mémoires. En perdant beaucoup de sang, ils se transforment en monstres nommés Lost.- Afin de survivre, les Revenants vivent dans une société isolée nommée Vein.- On sera accompagné par un "Buddy" contrôlé par l'IA, il faudra l'aider de temps en temps.- Genre :-like vu comment les développeurs en parlent dans l'interview accordée à, à savoir- Le combat serait surtout au corps-à-corps, quelques armes sont citées : grande épée, épée à une main, lance et marteau.- Les Revenants ont un équipement nommé Blood Veil, qui utilise du Lost blood. Il y a également une habilité nommée Temper Blood, en suçant du sang (oui, je n'invente rien), le joueur gagne de nouvelles actions et améliorations, du genre affaiblissement de l'ennemi, amélioration des, etc.- Equipe : celle à l'origine des. Le producteur est, le directeur estet le chef d'équipe est- Le jeu est complété à 35%.- Sortie mondiale prévue pour 2018.Voilà qui est plutôt intéressant, reste à voir ce que ça donne en images et en mouvement ! Plus que deux jours avant d'en (sa)voir plus. En attendant, voici à nouveau le délicieux