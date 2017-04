Je me pose la question puisque ayant récemment acheté horizon zero dawn je n'ai pas pu dépasser les 15 heures de jeux tellement ce jeu pu le classicisme dans son gameplay et sa diversité... ( revendu d'ailleurs)



C'est toujours le même schéma d'ailleurs: superbe plastique mais creux comme un bois sonnant.



De nouvelles ip c'est bien mais de nouvelles idées c'est mieux !



Je sens le days gone suivre le même chemin, je ne sais pas une intuition...



Suis-je le seul à prendre mon pied sur les jeux indés bien plus que sur ces vulgaires AAA qui se ressemblent ?