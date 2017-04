C'est donc le 9 novembre 2017, huit jours avant sa sortie officielle, que Star Wars : Battlefront II sera accessible aux abonnés EA Access (sur Xbox One) et Origin Access (sur PC). Rappelons que le service n'est pas disponible sur PS4. Comme souvent dans ce genre de cas, EA n'ouvrira pas complètement les vannes, au moins en ce qui concerne la campagne solo pour éviter les spoilers. Le multi devrait être accessible, histoire de faire une dernière phase de "bêta" avant la sortie.

Concernant le suivi du prochain titre de DICE, une chose est désormais sûre : il ne faudra pas passer par un Season Pass pour accéder à l'intégralité du contenu de SWBII. Bern Diemer, directeur créatif du jeu chez DICE, a ainsi officialisé la chose lors d'un entretien avec Mashable :

"Je ne peux pas entrer dans les détails, mais nous avons en tête quelque chose de différent, qui vous permettra de jouer plus longtemps, d'être plus investi dans le jeu sans avoir de communauté fragmentée.

Nous avons décidé cela, et ce fut une décision difficile parce qu'elle implique beaucoup de choses à côté. Quand nous avons regardé comment avait évolué Battlefront au cours de sa vie, avec les DLC et autres, nous nous sommes dit : «

Vous savez quoi ? Pour ce genre jeu, les pass saisonniers ne sont pas la meilleur chose ». Nous devons passer à autre chose et proposr quelque chose de mieux.



Bien que nous ne soyons pas prêts à confirmer un quelconque service pour le moment, nous pouvons dire que nous avons entendu clairement et fortement les retours de la communauté Battlefront. Nous savons qu'elle veut plus de profondeur, de progression et de contenu. Alors nous nous concentrons sur cela dans tous les aspects de Star Wars Battlefront II. Nous aurons plus de choses à partager sur ces plans bientôt."

Après Titanfall 2 et Mass Effect: Andromeda, EA semble donc de plus en plus réfractaire à l'utilisation de DLC payants pour son contenu en ligne. Alors aurons-nous droit à des cartes et personnages gratuits couplés à des skins ou boosts payants ? À un système permettant de débloquer tout le contenu supplémentaire avec de la monnaie virtuelle ou réelle suivant l'investissement du joueur ? Ou Electronic Arts joue-t-il sur les mots et proposera finalement un système très similaire à celui des passes saisonniers ?

Concernant les serveurs du jeu, le studio suédois confirme qu'ils seront bien dédiés :

Pour rappel, la sortie de Star Wars Battlefront II est prévue le 17 novembre 2017 sur PS4, Xbox One et PC.