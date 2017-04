Suivant à quelques jours près l’annonce de Battlefront II, le roman Battlefront II : Inferno Squad sortira lui le 25 juillet 2017 aux Etats Unis. Directement lié à l’intrigue du jeu, le roman suivra les aventures de l’Escouade de l’Enfer. Ne vous attendez pas à une charmante petite virée sur Alderaan avec un nom pareil, vous suivrez plutôt un commando d’exterminateurs impériaux chargés de supprimer toute trace de la Résistance. Les évènements narrés feront directement suite à Rogue One. Nos charmants héros auront à cœur de traquer les résistants de Saw Gerrera, ces extrémistes qui menacent la paix galactique que notre très sage Empereur leur accorde pourtant si miséricordieusement. Avec un peu de chance, le titre sortira en Europe avant Battlefront II, le 17 novembre !

posted the 04/18/2017 at 09:39 AM by linfotoutcourt