Voici une Information autour du jeu Mario Kart 8 Deluxe :Une des préoccupations des joueurs est de savoir combien de temps ils pourront jouer au jeu Mario Kart 8 Deluxe une fois la batterie chargée au maximum en mode portable. Un test a été effectué avec une charge complète, et l'écran a été réglé à 30% au niveau de luminosité. Dans ces conditions, la batterie a tenu 3 heures, 9 minutes et 20 secondes avant de se mettre en veille. En d'autres termes, il semble que le jeu Mario Kart 8 Deluxe se comporte comme le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild, avec la batterie chargée complétement.Pour rappel, le jeu Mario Kart 8 Deluxe sortira le 28 avril prochain…Source : http://www.gonintendo.com/stories/278246-mario-kart-8-deluxe-how-much-playtime-do-you-get-on-a-fully-ch/