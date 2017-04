Après mon article de cette nuit, ou je voulait voir un peu les avis des membres de GKhttp://www.gamekyo.com/blog_article406028.html .J'ai une autre question un peu plus pertinente :Alors ok PS4 Pro et Scorpio, mais les devs vont-il travailler sur les 4 plates formes (One/PS4/PS4Pro/Scorpio), comment ça va se passer pour le devs d'un jeu? vont-il travailler sur la base d'une PS4 et One de base? ou bien travailler sur la pro et scorpio et porté sur les consoles de base?Car actuellement très peu de jeux profite réellement de la puissance de la PS4 Pro, sera t-il de même pour la Scorpio?