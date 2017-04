Je vous propose une vidéo de gameplay enregistrée par mes soins directement via la PS4 Pro de la beta de Gran Turismo Sport. Voiture utilisée : Ferrari 458 Italia GT3. Circuit : Nürburgring. Gameplay au volant, contrôle de traction désactivé tout comme tout autre aide. Un tour de piste plus le replay à la fin.



Clairement, de très bonnes sensations au volant. On ressent tous les défauts de la piste, la moindre erreur se paie cher et on appréhende vraiment d'accélérer à fond.