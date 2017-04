Voici une Rumeur autour de Studio Quantic Dream :Il semblerait que le jeu Detroit : Become Human ne soit pas le seul titre en préparation chez le Studio français. En effet, deux titres encore non annoncés serait en préparation. Reste à savoir s’il s’agit d’un jeu PlayStation VR, un nouveau jeu ou la suite d’un ancien jeu, comme Heavy Rain 2 par exemple…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1361247/

posted the 04/18/2017 at 06:31 AM by link49