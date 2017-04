... combien de temps? elle est la, la question à savoir que le processeur Jaguar commence à se faire vieux, et les deux console l'utilise donc je me demande si elle vont pas devenir assez vite plus ou moins "obsolète" je veux dire par la, remplacer par les nouvelles consoles PS5 et Xbox Two (d'ici 2ans)Et je voulait savoir pour la Switch et sont processeur game boy advance ... non je rigole