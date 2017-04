Voici une Information autour de la Xbox Scorpio :Lorsque Microsoft va révéler enfin la Xbox Scorpio à l’E3 2017, la console va surprendre agréablement. En effet, selon Digital Foundry, qui a vu voir une Xbox Scorpio effectivement fabriquée, l'attention portée aux détails est sans précédent pour une console Xbox, et aucun espace n'est perdu. Microsoft a su évoluer positivement. Malgré cela, les fans de la marque Xbox peuvent être assurés car la Xbox Scorpio aura toujours une ressemblance avec les autres consoles de la marque. On verra cela en juin prochain…Source : http://gamingbolt.com/xbox-scorpio-reveal-at-e3-should-surprise-people-pleasantly-says-digital-foundry

Xbox One

Like

Who likes this ?

posted the 04/17/2017 at 05:31 PM by link49